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पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा?

जल, जंगल और जमीन का संकट अब भविष्य नहीं, वर्तमान है

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The image depicts the Earth and a tree enclosed within a single droplet, cradled by a pair of hands. The background features a lush green tree and a flowing river on one side, contrasted with a withered tree and smoke billowing from factories on the other.
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (16:26 IST) Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (17:06 IST)
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दिल्ली की 48 डिग्री तपती सड़कों पर डिलीवरी बॉय दौड़ रहा है। बुंदेलखंड के गांवों में महिलाएँ आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर असामान्य गति से पिघल रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश शहर को डुबो देती है और जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं। ये उस पर्यावरणीय संकट की चेतावनियाँ हैं जिसे मानव सभ्यता ने स्वयं पैदा किया है।
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विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है, जब पृथ्वी लगातार संकेत दे रही है कि विकास और विनाश के बीच की दूरी तेजी से खत्म हो रही है। आज संकट केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं, बल्कि “जल, जंगल और जमीन” के टूटते संतुलन का है।
 
यदि जल समाप्त हो गया, जंगल उजड़ गए और जमीन बंजर हो गई, तो तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक अर्थव्यवस्था भी मानव सभ्यता को नहीं बचा पाएगी। क्योंकि सच यह है कि  “धरती को इंसानों की जरूरत नहीं है, इंसानों को धरती की जरूरत है।”
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बढ़ती गर्मी: भारत में जलवायु संकट अब है वर्तमान 

कभी “ग्लोबल वॉर्मिंग” भविष्य की चेतावनी लगती थी। आज यह भारतीय शहरों की सच्चाई बन चुकी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में यह छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं- लंबी हीटवेव, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़, जंगलों में आग और पीने के पानी का गहराता संकट।
 
दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर और मुंबई जैसे शहर अब “अर्बन हीट आइलैंड” बनते जा रहे हैं, जहाँ कंक्रीट और डामर दिनभर गर्मी सोखते हैं और रात में भी तापमान कम नहीं होने देते। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास एयर कंडीशनर नहीं, बल्कि केवल खुला आसमान है।
  • रिक्शा चालक।
  • निर्माण मजदूर।
  • डिलीवरी बॉय।
  • झुग्गियों में रहने वाले बच्चे।
जलवायु परिवर्तन अमीर और गरीब में भेद नहीं करता, लेकिन उसका सबसे बड़ा शिकार गरीब ही बनता है।
 

जल संकट: आने वाले संघर्षों की सबसे बड़ी वजह

भारतीय सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी। गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी केवल जलधाराएँ नहीं थीं- वे संस्कृति, आस्था और जीवन की धड़कन थीं। लेकिन आज वही नदियाँ प्रदूषण, अतिक्रमण और अत्यधिक दोहन से जूझ रही हैं।
 
नीति आयोग चेतावनी दे चुका है कि भारत के कई बड़े शहर भविष्य में “डे-ज़ीरो” जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं- यानी वह दिन जब पीने का पानी लगभग समाप्त हो जाएगा।
 
भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। शहरों में सीमेंट और कंक्रीट की मोटी परतों ने धरती की जल सोखने की क्षमता लगभग खत्म कर दी है। बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय सीधे नालों और समुद्र में बह जाता है।विडंबना देखिए- एक ओर लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं, दूसरी ओर हजारों साल पुरानी बावड़ियाँ, तालाब और पारंपरिक जल संरचनाएँ उपेक्षा का शिकार हैं। सभ्यता का भविष्य अब केवल GDP से नहीं, groundwater से तय होगा।
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भारतीय संस्कृति में प्रकृति: आस्था और विज्ञान का संगम

आधुनिक पर्यावरण विज्ञान जिन बातों को आज शोध के आधार पर समझा रहा है, भारतीय सभ्यता ने उन्हें हजारों वर्ष पहले जीवन का हिस्सा बना लिया था।
  1. अथर्ववेद का प्रसिद्ध मंत्र कहता है: “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः” अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि “सस्टेनेबल रिलेशनशिप” का दर्शन है।Bhagavad Gita में श्रीकृष्ण प्रकृति और जीवन के गहरे संबंध की बात करते हैं।
  2. Guru Granth Sahib का संदेश  “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत।” आज भी पर्यावरणीय संतुलन की सबसे सुंदर व्याख्याओं में गिना जाता है।
  3. Quran पानी को “अल्लाह की अमानत” मानता है, जबकि Bible मनुष्य को पृथ्वी और उसके जीवों की रक्षा का दायित्व सौंपती है।
  4. स्पष्ट है कि प्रकृति संरक्षण केवल वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है।
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परमा फार्मिंग: खेती का भविष्य या अतीत की वापसी?

  • आज दुनिया फिर उस ज्ञान की ओर लौट रही है जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले समझते थे। “परमाकल्चर” या “परमा फार्मिंग” इसी सोच का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है।
  • यह केवल खेती की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है- ऐसा मॉडल जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके चक्रों के साथ सामंजस्य बनाकर चलता है।
  • मिश्रित खेती, वर्षा जल संचयन, मल्चिंग, जैविक खाद, स्थानीय बीज और कम जल उपयोग इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। सांस्कृतिक रूप से यह भारतीय ग्राम्य जीवन और “धरती माता” की अवधारणा के सबसे निकट दिखाई देती है।
  • आज भारत के कई किसान फिर से पारंपरिक बीज, देसी खाद और बहु-फसली खेती की ओर लौट रहे हैं। यह केवल कृषि परिवर्तन नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चेतना का पुनर्जागरण है।
  • आंध्र प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में प्राकृतिक खेती के मॉडल ने दिखाया है कि कम लागत और कम पानी में भी टिकाऊ कृषि संभव है।
  • वैज्ञानिक रूप से यह मिट्टी में कार्बन संग्रहण बढ़ाती है, भूजल संरक्षण करती है और जैव विविधता को मजबूत बनाती है। दरअसल, यह आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक भारतीय कृषि ज्ञान का संगम है।
 

भविष्य की लड़ाई “ग्रीन इकॉनमी” की होगी

अब दुनिया समझ रही है कि पर्यावरण संरक्षण केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। आने वाले समय में जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सबसे बड़े भू-राजनीतिक मुद्दे होंगे। यही कारण है कि अब GDP के साथ “ग्रीन GDP” की चर्चा तेज हो रही है।
 
ग्रीन एनर्जी, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लाइमेट-रेजिलिएंट कृषि अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं। लेकिन केवल सरकारें यह लड़ाई नहीं जीत सकतीं। जब तक समाज अपनी जीवनशैली नहीं बदलेगा, तब तक कोई नीति पर्याप्त नहीं होगी।
 

पृथ्वी विरासत नहीं, जिम्मेदारी है

  • विश्व पर्यावरण दिवस अब केवल “पेड़ लगाओ” जैसे प्रतीकात्मक अभियानों तक सीमित नहीं रह गया। यह मानव अस्तित्व, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का प्रश्न बन चुका है।
  • आज आवश्यकता केवल नई तकनीक की नहीं, बल्कि नई चेतना की है- ऐसी चेतना जिसमें मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग न समझे। हमें कम उपभोग, अधिक संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के सम्मान और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की ओर लौटना होगा।
  • क्योंकि अंततः- “जब आखिरी नदी सूख जाएगी, आखिरी पेड़ कट जाएगा और आखिरी मछली मर जाएगी, तब इंसान समझेगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता।” और शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी।
 
 

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