पर्यावरण दिवस विशेष : धरती भी हमें एक ही बार मिली है...पढ़ें जानीमानी कथाकार सुधा अरोड़ा की कलम से

‘बस, हमारे आंगन में कचरा न रहे!’’ (Not in my backyard syndrome)

अक्सर मांएं अपने बच्चों का लाड़ मल्हार करते हुए कहती हैं-आखि़र बेटा तो अपना है, इसके नखरे न उठाउं, यह कैसे हो सकता है! मांएं उनकी सेहत के लिए सेहतमंद खाना बनाती हैं, उन्हें उनके मनपसंद साफ़-सुथरे कपड़े पहनाती हैं, वे स्कूल में, स्पोर्टस् में अव्वल आएं, इसका भी पूरा ख़्याल रखती हैं पर यही बच्चे जब बड़े हो जाते है तो एक मां को संभालने के लिए अपनी अपनी पारी बांध लेते हैं। दो बेटे हों या चार, मां अपने बेटों के लिए एक बोझिल ज़िम्मेदारी बन जाती हैं। कुछ बेटे तो इंतज़ार करते हैं कि कब ज़िम्मेदारी का यह बोझ दूसरे तक स्थानांतरित हो।