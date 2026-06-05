World Environment Day Wishes: विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली का संदेश: शुभकामनाएं, विचार और प्रेरक पंक्तियां

हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमारे अस्तित्व को बचाने, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, हरी-भरी पृथ्वी छोड़ने का संकल्प लेने का दिन है। प्रकृति संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घर और आंगन से भी शुरू की जा सकती है। जब एक परिवार मिलकर एक नन्हा पौधा लगाता है, तो वह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए जीवन और खुशहाली बोता है।