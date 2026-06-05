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World Environment Day Wishes: विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली का संदेश: शुभकामनाएं, विचार और प्रेरक पंक्तियां

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Picture giving the message of protecting the earth, environment and life on World Environment Day, the image shows greenery, animals and increasing pollution in the environment due to increasing industrialization
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (11:08 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (11:09 IST)
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World Environment Day 2026: हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमारे अस्तित्व को बचाने, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, हरी-भरी पृथ्वी छोड़ने का संकल्प लेने का दिन है। प्रकृति संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घर और आंगन से भी शुरू की जा सकती है। जब एक परिवार मिलकर एक नन्हा पौधा लगाता है, तो वह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए जीवन और खुशहाली बोता है।ALSO READ: घर में गार्डनिंग का शौक हैं तो जान लीजिए पौधों से जुड़े ये गोल्डन वास्तु रूल्स
 

इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को प्रेरित करने के लिए यहां कुछ बेहतरीन शुभकामनाएं, विचार और प्रेरक पंक्तियां दी गई हैं:

 

विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं

 
1. धरती का आवरण है हरियाली, 
इसके बिना जीवन की हर शाम है खाली। 
आइए इस पर्यावरण दिवस पर कम से कम 
एक पौधा लगाने का संकल्प लें। 
विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
2. पेड़-पौधे हैं जीवन का आधार, 
मत करो इनका अनादर। 
आओ प्रकृति को सजाएं, 
मिलकर पेड़ लगाएं। 
Happy World Environment Day!
 
3. स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और 
हरी-भरी धरती ही असली संपत्ति है। 
आइए अपनी इस संपत्ति को सहेजने का वादा करें। 
पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं!
 
4. जब घर के आंगन में पेड़ मुस्कुराएगा, 
तब हर चेहरा खिलखिलाएगा। 
अपने घर से शुरुआत करें, 
प्रकृति को सुंदर बनाएं।
पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
5. “हरे-भरे पर्यावरण में ही 
जीवन की खुशियां छुपी हैं। 
इस दिन हर पेड़ की सुरक्षा का संकल्प लें।”
विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 

पर्यावरण संरक्षण पर अनमोल विचार

* "प्रकृति के पास हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।"
 
* "पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की मदद करना नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को सांसें उपहार में देना है।"
 
* "प्रकृति हमारी माता है। यदि हम उसकी रक्षा करेंगे, तो वह हमारा पोषण करेगी। यदि हम उसे नष्ट करेंगे, तो हम खुद के विनाश का रास्ता चुनेंगे।"ALSO READ: प्रकृति के साथ आत्मीयता: पर्यावरण संरक्षण का पहला कदम
 

प्रेरक पंक्तियां और स्लोगन

हरियाली का संदेश
1. "तभी आएगी जीवन में खुशहाली, जब हम सब मिलकर फैलाएंगे हरियाली।"
 
2. "पेड़ लगाओ, देश बचाओ; पेड़ लगाओ, जीवन सजाओ।"
 
3. “जहां हरियाली, वहां खुशहाली। अपने पर्यावरण को संवारें, अपने भविष्य को संवारें।”
 

4. एक छोटा सा संकल्प

"कागज को बचाएं, पानी को सहेजें,
प्लास्टिक को छोड़कर, थैले को भेजें।
चलो आज इस धरा को स्वर्ग बनाते हैं,
मिलकर एक नया पौधा लगाते हैं।"
 

घर से कैसे करें शुरुआत? 

पर्यावरण को बचाने के लिए किसी बड़े जंगल में जाने की जरूरत नहीं है:
 
* एक पौधा, एक याद: अपने बच्चों के साथ मिलकर घर के बगीचे में एक पौधा लगाएं और उसे एक सुंदर नाम दें।
 
* गीले और सूखे कचरे का प्रबंधन: घर के कोने में एक कंपोस्ट बिन रखें, जिससे रसोई के कचरे से प्राकृतिक खाद बन सके।
 
* पक्षियों के लिए दाना-पानी: आंगन के पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और दाना लटकाएं।
 
आइए, आज से ही इस मुहिम का हिस्सा बनें। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा?

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