Environment and Health: पर्यावरण और सेहत का क्या है कनेक्शन, जानें दोनों क्यों हैं एक-दूजे के लिए जरूरी

हाल के वर्षों में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और बीमारियां बढ़ी हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि 'अगर प्रकृति बीमार होगी, तो इंसान कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।'

1. पर्यावरण और सेहत का सीधा कनेक्शन 2. मानसिक सेहत पर पर्यावरण का असर 3. दोनों क्यों हैं 'एक-दूजे के लिए जरूरी'?

4. एक स्वस्थ भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है और ये एक-दूसरे के लिए क्यों जरूरी हैं।

1. पर्यावरण और सेहत का सीधा कनेक्शन हमारा शरीर पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और ये सभी तत्व पर्यावरण का हिस्सा हैं। जब पर्यावरण में असंतुलन होता है, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है:

हवा और सांसों का रिश्ता: स्वच्छ हवा हमारे फेफड़ों और दिल को मजबूत रखती है। इसके विपरीत, वायु प्रदूषण (Air Pollution) के कारण आज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और दिल के दौरे (Heart Attacks) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

जल और पाचन तंत्र: साफ पानी जीवन का आधार है। लेकिन जब नदियां और भूमिगत जल प्रदूषित होते हैं, तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया (Jaundice) और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं।

मिट्टी और हमारा पोषण: हम जो अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं, वे मिट्टी से उगती हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों (Pesticides) के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे हमारे भोजन में पोषक तत्व कम हो रहे हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

बदलती जलवायु और नए वायरस: जंगलों की कटाई और बढ़ते तापमान (Climate Change) के कारण कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ जंगलों तक सीमित थे। कोरोना, मंकीपॉक्स या नए तरह के फ्लू इसके बड़े उदाहरण हैं।ALSO READ: World Environment Day Essay: विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष निबंध जंगलों की कटाई और बढ़ते तापमान (Climate Change) के कारण कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ जंगलों तक सीमित थे। कोरोना, मंकीपॉक्स या नए तरह के फ्लू इसके बड़े उदाहरण हैं।

2. मानसिक सेहत पर पर्यावरण का असर पर्यावरण का संबंध सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत से नहीं, बल्कि मानसिक सुकून से भी है:

तनाव में कमी: कंक्रीट के जंगलों यानी शहरी चकाचौंध के बीच रहने वाले लोगों की तुलना में जो लोग पार्क, बाग-बगीचों या प्रकृति के करीब समय बिताते हैं, उनमें तनाव और डिप्रेशन का स्तर बहुत कम होता है।

ध्वनि प्रदूषण और चिड़चिड़ापन: वाहनों और कारखानों का शोर हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। इससे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। प्रकृति की शांति हमारे दिमाग को 'रीबूट' करने का काम करती है।

3. दोनों क्यों हैं 'एक-दूजे के लिए जरूरी'? यह एक 'इकोसिस्टम' यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां दोनों का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर करता है:

इंसानों के लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है? प्रकृति हमें मुफ्त में ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, भोजन और जड़ी-बूटियां/ दवाइयां देती है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो अस्पताल जाने की जरूरत आधी हो जाएगी। एक स्वच्छ वातावरण हमारी औसत उम्र को बढ़ाता है।

पर्यावरण के लिए इंसान क्यों जरूरी है? प्रकृति ने धरती पर इंसानों को सबसे बुद्धिमान जीव बनाया है। आज पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों ने ही पहुंचाया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर इंसान पेड़ लगाएगा, नदियों को साफ रखेगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करेगा, तो पर्यावरण दोबारा खुद को हरा-भरा कर लेगा।

4. एक स्वस्थ भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? 'प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं।' - महात्मा गांधी

अगर हम खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हमें आज से ही अपनी आदतें बदलनी होंगी:

ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं: अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें।

प्लास्टिक को कहें 'ना': सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें और जूट या कपड़े के थैलों को अपनाएं।

पानी और बिजली बचाएं: जरूरत न होने पर लाइट-पंखे बंद करें और पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझें।

सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं: कम दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे पर्यावरण भी बचेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

संक्षेप में कहा जाए तो पर्यावरण की रक्षा करना कोई सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि खुद को जीवित रखने और स्वस्थ रखने की बुनियादी जरूरत है। जब तक धरती हरी-भरी रहेगी, तब तक हमारी सांसें सुरक्षित रहेंगी।