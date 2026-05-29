World Environment Day Essay: विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष निबंध

Publish Date: Fri, 29 May 2026 (15:50 IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 (15:52 IST)
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प्रस्तावना
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विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व
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पर्यावरण प्रदूषण के कारण
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पर्यावरण संरक्षण के उपाय
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विद्यार्थियों की भूमिका
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उपसंहार
यहां विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विस्तृत विशेष निबंध प्रस्तुत है:
प्रस्तावना
पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि, वन और जीव-जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित रहेगा, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व
विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के महत्व को समझाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि सभी जीवों की साझी धरोहर है।
आज पृथ्वी अनेक पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। जंगलों की कटाई से जैव विविधता समाप्त हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
पर्यावरण प्रदूषण के कारण
पर्यावरण प्रदूषण के कई प्रमुख कारण हैं- जैसे...
1. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई
2. कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं
3. प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग
4. जल स्रोतों में कचरा और रसायन डालना
5. प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन
इन कारणों से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मौसम में असंतुलन पैदा हो रहा है तथा अनेक बीमारियाँ फैल रही हैं।
पर्यावरण संरक्षण के उपाय
पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-
* अधिक से अधिक पेड़ लगाना
* प्लास्टिक का उपयोग कम करना
* जल और बिजली की बचत करना
* कचरे का पुनर्चक्रण करना
* सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना
* लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करे, तो पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है।
विद्यार्थियों की भूमिका
विद्यार्थी समाज का भविष्य होते हैं। वे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को पानी बचाने, बिजली की बचत करने और स्वच्छता बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए।
उपसंहार
विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने का संकल्प है। हमें यह समझना होगा कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। पृथ्वी को हरा-भरा और स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें आज से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर धरती मिल सके।ALSO READ: स्वस्थ पर्यावरण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी : पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन
'पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ — यही मानवता का सच्चा धर्म है।'
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