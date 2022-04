Doomsday Clock : एक ऐसी घड़ी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए

विकास की रफ्‍तार और इन मानवीय गतिविधियों को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने एक घड़ी बनाने का विचार किया जो मानव को खतरे से आगाह करा सके। इस विचार को साकार करने के लिए 15 वैज्ञानिकों के एक दल का एक संगठन बनाया गया। इस Doomsday clock के काँटों का संचालन यह संगठन ही करता है। वैज्ञानिकों के इस संगठन को The Bulletin of the Atomic Scientists कहा गया। जो वैज्ञानिक इस घड़ी का संचालन करते हैं उनमें से 13 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं।