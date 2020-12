Farmers' Protest LIVE Updates : भारत बंद को लेकर UP में हाईअलर्ट, CM योगी बोले- विपक्ष कर रहा है किसानों को गुमराह

10:51 AM, 7th Dec

Delhi CM Arvind Kejriwal reaches Guru Teg Bahadur Memorial near Singhu border (Delhi-Haryana border); meets protesting farmers, inspects arrangements made for them. pic.twitter.com/X07jFWh7yO दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसानों से मुलाकात की और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी किसान के संघर्ष में साथ हैं। उन्होंने कहा सीएम के तौर पर नहीं, सेवादार के रूप में यहां आया हूं।