Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Realme GT 8 Pro भारत में हुआ लॉन्च, मुफ्त डेको सेट के साथ मिलेगा 5000 रुपए का डिस्काउंट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Realme GT 8 Pro

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (20:13 IST)
Realme GT 8 Pro launched : Realme ने GT 8 Pro को आधिकारिक रूप से भारत में लॉन्च कर दिया है और इस डिवाइस ने लॉन्च के समय के मुताबिक अन्य फ्लैगशिप डिवाइस जैसे OnePlus 15 और Oppo Find X9 series को जॉइन कर लिया है। भारत में यह फ्लैगशिप Realme फोन रिको-ट्यून्ड कैमरों से लैस है और 3nm स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 SoC पर चलता है।
ALSO READ: G-20 शिखर सम्मेलन शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे PM मोदी, जानिए भारत कैसे लिखेगा कूटनीतिक इतिहास
इससे यह OnePlus 15 के बाद भारत में इस चिपसेट वाला दूसरा फोन बन गया है। रियलमी जीटी 8 प्रो की 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए भारत में शुरुआती कीमत 72,999 रुपए है। टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले Realme GT 8 Pro वेरिएंट की कीमत 78,999 रुपए है। दूसरी ओर रियलमी जीटी 8 प्रो ड्रीम एडिशन जो 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाला इकलौता वेरिएंट है इसके लिए भारत में कीमत 79,999 रुपए है।

Realme GT 8 Pro भारत में फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से डेयरी व्हाइट और अर्बन ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा। रियर कैमरा सेटअप में 200-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी शामिल है जो 3x ऑप्टिकल जूम और 12x तक लॉसलेस जूम का मजा देता है। साथ ही 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है। Realme GT 8 Pro डॉल्बी विजन के साथ 4K 120fps रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।
ALSO READ: Delhi : किसी बच्चे को मेरी तरह न झेलना पड़े, जीने की इच्छा खो बैठा हूं, ट्रेन के आगे कूदा 10वीं का छात्र, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाली बातें
नए Realme GT 8 Pro में क्वालकॉम का 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 4.60GHz है। फोन में Adreno 840 GPU भी है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, इसमें 7,000 sq mm हीट डिसिपेशन एरिया वाला वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है।

मीडिया खबरों के मुताबिक Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 Pro Dream Edition भारत में 25 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और 29 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगे। कंपनी शुरुआती ग्राहकों को एक मुफ्त डेको सेट और 5000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट और छह महीने तक की EMI का ऑप्शन दे रही है। ड्रीम एडिशन पर कोई छूट नहीं है लेकिन बायर्स  12 महीने की ईएमआई योजना का ऑप्शन चुन सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जंबूरी स्थल का निरीक्षण, विश्वस्तरीय व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिए आदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels