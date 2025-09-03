Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Ganesh chaturthi 2025: अनंत चतुर्दशी पर ही क्यों होता है श्रीगणेश का विसर्जन? जानिए गणेशोत्सव के समापन की कहानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें why ganesh visarjan is done on anant chaturdashi

WD Feature Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (14:41 IST)
why ganesh visarjan is done on anant chaturdashi: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव, अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर अनंत चतुर्दशी पर ही गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा छिपी हुई है।

महाभारत की पौराणिक कहानी
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना के लिए भगवान गणेश से उसे लिखने का अनुरोध किया था। गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लगातार लिखते रहेंगे और महर्षि वेदव्यास को भी बिना रुके कहानी सुनानी होगी। महर्षि वेदव्यास ने यह शर्त स्वीकार कर ली। लगातार 10 दिनों तक गणेश जी बिना रुके महाभारत लिखते रहे, जिससे उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उनके शरीर में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि अगर उसे शांत न किया जाता तो वे पिघल सकते थे।

क्या है अनंत चतुर्दशी का महत्व
जब 10 दिन पूरे हो गए, तब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के शरीर के बढ़ते तापमान को शांत करने के लिए उन्हें पानी में डुबकी लगाने को कहा। जिस दिन यह घटना हुई, वह अनंत चतुर्दशी का दिन था।

इसी कारण से, गणेश उत्सव के दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की मूर्तियों को शीतल करने की परंपरा के रूप में उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का यह अनुष्ठान इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों से अगले वर्ष फिर से मिलने का वादा करके वापस जा रहे हैं।
यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक चक्र है, जहां आगमन और प्रस्थान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह विसर्जन केवल एक मूर्ति को पानी में डालने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है कि भगवान गणेश हमारे कष्टों को दूर करके हमें वापस शांति प्रदान कर रहे हैं।
ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के नौवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels