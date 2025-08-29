Dharma Sangrah

गणपति बप्पा का कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है?

WD Feature Desk

शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (17:00 IST)
Lord Ganesha Mantra: गणपति बप्पा के कई मंत्र हैं और हर मंत्र का अपना महत्व है। इनमें से कुछ मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते हैं। यहां कुछ सबसे प्रभावशाली मंत्रों की जानकारी दी गई है, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं:ALSO READ: गणेश जी के 12 प्रसिद्ध अवतार
 
1. 'ॐ गं गणपतये नमः' (Om Gan Ganapataye Namah)
यह मंत्र भगवान गणेश का सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय मंत्र है। इसे गणेश जी का मूल मंत्र भी कहा जाता है।
• प्रभाव: यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर करने, जीवन में सफलता लाने, और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए बहुत प्रभावी है। इसे किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले जपने से वह कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा होता है।
 
2. 'वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥'
यह मंत्र विशेष रूप से सभी कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• प्रभाव: किसी भी नए काम, परीक्षा, यात्रा या इंटरव्यू पर जाने से पहले इस मंत्र का जाप करने से सफलता सुनिश्चित होती है। यह मंत्र भगवान गणेश के विराट और शक्तिशाली स्वरूप का वर्णन करता है।ALSO READ: Hindu puja today: देवी या देवताओं की पूजा में गलती हो जाए तो क्या करें?
 
3. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा'
यह गणेश गायत्री मंत्र के समान एक शक्तिशाली मंत्र है। इसे तांत्रिक और वैदिक दोनों पूजाओं में उपयोग किया जाता है।
• प्रभाव: यह मंत्र धन, समृद्धि, ज्ञान और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
 
कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है: यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि आप एक सरल और सभी बाधाओं को दूर करने वाला मंत्र चाहते हैं, तो 'ॐ गं गणपतये नमः' सबसे उत्तम है। यह मंत्र जाप में आसान है और इसके परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं।
 
इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और शांत मन से भगवान गणेश का ध्यान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?
 

