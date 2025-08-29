Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के चौथे दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (15:35 IST)
इन दिनों गणेशोत्सव पर्व के खास दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के चौथे दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...ALSO READ: श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधि
गणेश उत्सव के चौथे दिन पूजा के मुहूर्त : 30 अगस्त 2025, शनिवार
1. दिन में 11:56 से 12:47 बजे के बीच।
2. शाम को 6:45 से रात 7:54 के बीच।
आज का मंत्र- 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।' - यह मंत्र भी आकर्षण शक्ति में वृद्धि करता है। प्रेम, विवाह, दाम्पत्य संबंधों में रस घोलता है।
चौथा दिन- साबूदाना खीर
साबूदाना खीर एक स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है, जो व्रत और त्योहारों के दौरान बहुत पसंद की जाती है। इसकी मलाईदार बनावट और मीठा स्वाद इसे खास बनाता है। भोग भगवान श्रीगणेश को बहुत पसंद आएगा। यहां साबूदाना खीर बनाने की एक आसान विधि दी गई है।
सामग्री
साबूदाना: आधा कप
दूध: 3 कप फुल क्रीम
चीनी: आधा कप या स्वादानुसार
घी: 1 चम्मच
हरी इलायची पाउडर: आधा चम्मच
सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश): 2 बड़े चम्मच (कटे हुए)
केसर के धागे: 4-5
बनाने की विधि:
साबूदाना तैयार करें: सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह धो लें ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। फिर उसे 1 कप पानी में लगभग 2 घंटे के लिए भिगो दें। साबूदाना पानी सोखकर फूल जाएगा।
दूध उबालें: एक भारी तले वाले बर्तन में दूध को मध्यम आंच पर गरम होने के लिए रखें। दूध में एक उबाल आने दें।
साबूदाना मिलाएं: अब भीगे हुए साबूदाने को पानी से निकालकर सीधे उबलते हुए दूध में डाल दें। ध्यान दें: साबूदाना को लगातार चलाते रहें ताकि वह बर्तन के तले में चिपके नहीं।
मिश्रण को पकाएं: साबूदाना को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह पारदर्शी (transparent) न हो जाए। इसमें लगभग 10-15 मिनट का समय लगेगा।
चीनी और इलायची मिलाएं: जब साबूदाना अच्छी तरह पक जाए, तो इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। चीनी घुलने तक इसे 2-3 मिनट और पकाएं। इस समय आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं।
सूखे मेवे डालें: एक छोटे पैन में एक चम्मच घी गरम करें। इसमें कटे हुए काजू और बादाम को हल्का भून लें। अब इन्हें किशमिश के साथ खीर में डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी स्वादिष्ट साबूदाना खीर तैयार है। अब श्रीगणेश को इसका भोग लगाएं।
