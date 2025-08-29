Biodata Maker

श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधि

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (09:22 IST)
Ganesh bhog recipe: श्रीगणेश को नारियल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और इन्हें गणेश चतुर्थी या किसी भी पूजा-अर्चना में भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। नीचे एक आसान और पारंपरिक विधि दी गई है जिससे आप स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं।ALSO READ: गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

आइए जानते हैं मावा या खोया वाले नारियल के लड्डू बनाने की सरल विधि:
 
सामग्री: 
• 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल/ डेसिकेटेड कोकोनट
• 1 कप मावा (खोया) या 1/2 कप मिल्क पाउडर
• 1/2 कप पिसी हुई चीनी
• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर
• 1 बड़ा चम्मच घी
• बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, पिस्ता) - वैकल्पिक
 
बनाने की विधि:
1. सबसे पहले एक भारी तले वाली कढ़ाई को गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर हल्का भूनें। इसे सिर्फ 2-3 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, इसका रंग नहीं बदलना चाहिए।
 
2. अब इस कढ़ाई में मावा या मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मावे को तब तक भूनें जब तक वह नारियल के साथ अच्छी तरह से मिल न जाए। अगर आप मिल्क पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा घी डालकर हल्का भून लें।
 
3. अब इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला दें। इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से घुल न जाए।
 
4. मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद, आंच बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। ध्यान रहे कि मिश्रण पूरी तरह से ठंडा न हो, यह हल्का गरम ही रहना चाहिए ताकि लड्डू आसानी से बन सकें।
 
5. अब अपनी हथेलियों पर थोड़ा-सा घी लगाएं और मिश्रण का थोड़ा-सा हिस्सा लेकर उसे गोल लड्डू का आकार दें।
 
6. तैयार लड्डू को बचे हुए सूखे नारियल में लपेट लें ताकि वे और भी आकर्षक लगें।
 
7. लड्डुओं को ठंडा होने दें और फिर भगवान गणेश को भोग लगाएं।
 
भोग के लिए नारियल का लड्डू तैयार है। इस प्रसाद को भगवान गणेश को अर्पित कर पर्व का आनंद लें।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

