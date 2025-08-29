Festival Posters

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (09:55 IST)
special worship of lord ganesha: गणेशोत्सव के 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के इन मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

आइए यहां जानते हैं गणेशजी के 4 चम‍त्कारिक मंत्र और उनके भोग....
 
1. 'ॐ मेघोत्काय स्वाहा।' - पिछले कुछ समय से दुनिया में बहुत सारी आपदाएं आई हैं, ऐसे समय में यह चमत्कारिक मंत्र हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है।
 
2. 'ॐ वक्रतुण्डाय हुं।' - यह मंत्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करके हमें बचाता है।
 
3. 'ॐ गं हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा।' - यदि आप किसी भी तरह के तंत्र से परेशान हैं, तो यह उच्छिष्ट गणपति का मंत्र तांत्रिक क्रियाओं से रक्षा करता है।
 
4. ॐ गं गणपतये नम:।' - यह मंत्र नौकरी तथा करियर में सफलता देता है।
 
आइए अब यहां जानते हैं हर दिन भगवान श्रीगणेष को कौन-सा विशेष भोग चढ़ाएं...ALSO READ: श्रीगणेश आज का भोग: कोकोनट लड्डू से बप्पा होंगे प्रसन्न, पढ़ें सरल विधि
 
10 दिन के भोग/नैवेद्य जानें...
 
1. पहला दिन- मोदक
 
2. दूसरा दिन- बेसन लड्डू
 
3. तीसरा दिन- नारियल के लड्डू
 
4. चौथा दिन- साबूदाना खीर
 
5. पांचवां- दिन तिल-गुड़ लड्डू
 
6. छठा दिन-  सूजी का हलवा
 
7. सातवां दिन- चावल की खीर
 
8. आठवां दिन- रवा मोदक 
 
9. नौवां दिन- मालपुआ
 
10. दसवां दिन- पंचामृत और पूड़ी-भाजी
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपी

