गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

गणेशोत्सव के 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के इन मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं।



गणेशोत्सव के 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के इन मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं।

आइए यहां जानते हैं गणेशजी के 4 चम‍त्कारिक मंत्र और उनके भोग.... 1. 'ॐ मेघोत्काय स्वाहा।' - पिछले कुछ समय से दुनिया में बहुत सारी आपदाएं आई हैं, ऐसे समय में यह चमत्कारिक मंत्र हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है।

2. 'ॐ वक्रतुण्डाय हुं।' - यह मंत्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करके हमें बचाता है।

3. 'ॐ गं हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा।' - यदि आप किसी भी तरह के तंत्र से परेशान हैं, तो यह उच्छिष्ट गणपति का मंत्र तांत्रिक क्रियाओं से रक्षा करता है।

4. ॐ गं गणपतये नम:।' - यह मंत्र नौकरी तथा करियर में सफलता देता है।

10 दिन के भोग/नैवेद्य जानें... 1. पहला दिन- मोदक

2. दूसरा दिन- बेसन लड्डू 3. तीसरा दिन- नारियल के लड्डू 4. चौथा दिन- साबूदाना खीर

5. पांचवां- दिन तिल-गुड़ लड्डू 6. छठा दिन- सूजी का हलवा

7. सातवां दिन- चावल की खीर 8. आठवां दिन- रवा मोदक 9. नौवां दिन- मालपुआ