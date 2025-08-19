राशि के अनुरूप गणेश स्थापना करने से घर आएगी समृद्धि, जानिए नियम

Dharma Sangrah

मंगलवार, 19 अगस्त 2025
ganesha statue according to zodiac sign: सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा का चुनाव करना आपके जीवन में अधिक सुख-समृद्धि और सौभाग्य ला सकता है? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, और उस ग्रह से संबंधित रंग और स्वरूप की गणेश प्रतिमा की स्थापना करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। आइए जानते हैं, 12 राशियों के लिए कैसी होनी चाहिए गणेश जी की प्रतिमा।
  • मेष: मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। इस राशि के जातकों को लाल या सिंदूरी रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह मूर्ति उनके जीवन में ऊर्जा, साहस और स्थिरता लाएगी।
  • सिंह: सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इस राशि के जातकों के लिए हल्के गेरूए या पीले रंग की गणेश प्रतिमा शुभ मानी जाती है। इससे उन्हें मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है।
  • धनु: धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। इस राशि के लोगों को पीले रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह प्रतिमा ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है।
  • वृषभ: वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। इस राशि के जातकों को चमकीले सफेद या चांदी के रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। यह मूर्ति धन-धान्य, भौतिक सुख और समृद्धि प्रदान करती है।
  • कन्या: कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इस राशि के लोगों के लिए हरे रंग की गणेश प्रतिमा सबसे उत्तम है। यह प्रतिमा बुद्धि, विवेक और व्यवसाय में सफलता लाती है।
  • मकर: मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है। इस राशि के जातकों को नीले या हल्के नीले रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इससे उनके जीवन से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है।
  • मिथुन: मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इस राशि के लोगों के लिए हल्के भूरे या हरे रंग की गणेश प्रतिमा शुभ होती है। यह प्रतिमा उनके विचारों में स्पष्टता लाती है और संचार कौशल को बेहतर बनाती है।
  • तुला: तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातकों को सफेद या क्रीम रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह मूर्ति उनके जीवन में संतुलन, प्रेम और सद्भाव बनाए रखती है।
  • कुंभ: कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इस राशि के जातकों को काले पत्थर या गहरे नीले रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है।
  • कर्क: कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इस राशि के जातकों को सफेद या हल्के भूरे रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह मूर्ति उनके मन को शांत रखती है और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है।
  • वृश्चिक: वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के लोगों के लिए मूंगे से बनी या लाल रंग की गणेश प्रतिमा बहुत शुभ होती है। यह मूर्ति उन्हें आंतरिक शक्ति और शत्रुओं पर विजय दिलाती है।
  • मीन: मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस राशि के जातकों को हल्दी या पीले रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। यह उनके जीवन में ज्ञान, भाग्य और समृद्धि के द्वार खोलती है।
गणेश जी की प्रतिमा का रंग और स्वरूप भले ही अलग-अलग हो, लेकिन उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। इन ज्योतिषीय सुझावों के साथ-साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।


