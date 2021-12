2021 में शशि थरूर ने सिखाए हैं English के ये 10 शब्द

4. Muliebrity



Meaning: Womanly qualities; womanliness (नारी गुण)



5. Gonzo



Meaning: relating to or denoting journalism of an exaggerated, subjective, and fictionalized style



6. Kakistocracy

Meaning: Government by the least suitable or competent citizens of a state (किसी राज्य के कम से कम उपयुक्त या सक्षम नागरिकों द्वारा सरकार)