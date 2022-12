कब और क्यों मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस, जानें वर्ष 2022 की थीम

इस बार विश्व दिव्यांग दिवस वर्ष 2022 की थीम-

वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस की थीम 'समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान' (Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) रखी गई है।