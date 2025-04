गुड फ्राइडे 2025: क्या है यीशु मसीह के बलिदान की कहानी और युवाओं के जीवन में इस दिन का महत्व

Good friday essay in hindi: हर साल मार्च या अप्रैल में जब ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे मनाता है, तो बहुत से लोग इसे एक और छुट्टी या त्योहार समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गुड फ्राइडे कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा और आत्मचिंतन का दिन है। यह दिन उस महान आत्मा को समर्पित है जिसने मानवता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया – ईसा मसीह (Jesus Christ)।

गुड फ्राइडे कैसे मनाया जाता है?

गुड फ्राइडे पर चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। ईसाई अनुयायी इस दिन को व्रत, संयम और प्रायश्चित के रूप में मनाते हैं। चर्चों में क्रूस को सजाया जाता है और यीशु की अंतिम यात्रा को स्मरण करते हुए एक शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन दिनभर उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग केवल हल्का भोजन करते हैं। इस दिन चर्च में "सात वचन" (Seven Last Words of Jesus) का पाठ किया जाता है जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ते समय बोले थे। भारत में भी गोवा, केरल, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट और अन्य जगहों पर गुड फ्राइडे बड़े श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाता है।