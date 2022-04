गुड़ी पड़वा क्यों मनाना चाहिए, जानिए 8 कारण

गुड़ी पड़वा क्यों मनाना चाहिए (Why should Gudi Padwa be celebrated):

1. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिन्दू नववर्ष प्रारंभ होता है। इसे गुड़ी पड़वा के साथ ही युगादि पर्व भी कहा जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का 9 दिनी पर्व भी प्रारंभ होता है। यह दिन हमारे देश में प्राचीन काल से ही पवित्र माना गया है और इसी दिन से सभी तरह के नए कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। चूंकि इस दिन से संपूर्ण भारत का नववर्ष प्रारंभ होता है इसीलिए हमें गुड़ी पड़वा मनाना चाहिए।