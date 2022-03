गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है ( What does the name Gudi Padwa mean): गुडी पड़वा में जो गुड़ी है उसे ध्वज माना गया है और जो पड़वा है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। यानी गुड़ी का मतलब ध्वज और पड़वा का मतलब प्रतिपदा। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना हैं। जिसमें गुड़ी का अर्थ होता हैं विजय पताका और पड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा। महाराठी परिवार घर के दरवाजे के बहारा गुड़ी लगाते हैं जबकि अन्य लोग ध्वज फहराते हैं। इस कार्य को विधि पूर्वक किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की गलली नहीं करना चाहिए।