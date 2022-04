हिन्दू नव वर्ष कैसे मनाएं?

How to celebrate Hindu New Year Hindu nav varsh 2079 : इस बार हिन्दू नवर्ष 2079 मनाया जाएगा। इसी दिन से बसंत नवरात्रि का प्रारंभ भी होता है। हिन्दू नव वर्ष को गुड़ी पड़वा कहने का प्रचलन है। अंग्रेजी कैलेंडर 2022 के अनुसार इस बार हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल 2022 शनिवार को है। इस नव वर्ष को किस तरह मनाया जाता है और क्या खास कार्य करते हैं इस दिन आओ जानते हैं।