अहमदाबाद शिक्षा विभाग की अनोखी पहल, विद्यार्थियों के लिए तैयार की 'परीक्षा सहायक' पुस्तिका

Unique initiative of Ahmedabad Education Department : बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले अहमदाबाद जिला शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। खबरों के अनुसार, विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने 'परीक्षा सहायक पुस्तिका' तैयार की है। इस पुस्तिका के माध्यम से अब विद्यार्थी सिर्फ एक क्लिक में अपने परीक्षा केंद्र का सटीक लोकेशन जान सकेंगे, जिससे वे समय पर केंद्र तक पहुंच सकें। इस पुस्तिका में परीक्षा केंद्रों के संचालकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है।

26 फरवरी से शुरू हो रहीं बोर्ड परीक्षाएं परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की जल्दबाजी में कई बार छात्र-छात्राएं देर से पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विभाग ने यह 'परीक्षा सहायक पुस्तिका' तैयार की है। आगामी 26 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं।

15 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल राज्यभर से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 20 जोन तैयार करते हुए उसके अंतर्गत 138 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में एक लाख 932 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं।

बनाए 70 परीक्षा केंद्र इसके लिए दोनों ही जगहों पर कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर जिला शिक्षा अधिकारी आरएम चौधरी और ग्रामीण डीईओ डॉ. बीएन प्रजापति ने बोर्ड परीक्षा का शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र का एक्शन प्लान घोषित किया।

Edited By : Chetan Gour