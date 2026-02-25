Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अहमदाबाद शिक्षा विभाग की अनोखी पहल, विद्यार्थियों के लिए तैयार की 'परीक्षा सहायक' पुस्तिका

Advertiesment
Unique initiative of Ahmedabad Education Department
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:27 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:34 IST)
google-news
Unique initiative of Ahmedabad Education Department : बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले अहमदाबाद जिला शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। खबरों के अनुसार, विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने 'परीक्षा सहायक पुस्तिका' तैयार की है। इस पुस्तिका के माध्यम से अब विद्यार्थी सिर्फ एक क्लिक में अपने परीक्षा केंद्र का सटीक लोकेशन जान सकेंगे, जिससे वे समय पर केंद्र तक पहुंच सकें। इस पुस्तिका में परीक्षा केंद्रों के संचालकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है।

एक क्लिक में परीक्षा केंद्र का सटीक लोकेशन

बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले अहमदाबाद जिला शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने 'परीक्षा सहायक पुस्तिका' तैयार की है। इस पुस्तिका के माध्यम से अब विद्यार्थी सिर्फ एक क्लिक में अपने परीक्षा केंद्र का सटीक लोकेशन जान सकेंगे, जिससे वे समय पर केंद्र तक पहुंच सकें। इस पुस्तिका में परीक्षा केंद्रों के संचालकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है।
ALSO READ: गिफ्ट सिटी के लिए खुशखबरी! PM मोदी ने दी अहमदाबाद मेट्रो विस्तार को मंजूरी, अब शाहपुर तक दौड़ेगी ट्रेन

26 फरवरी से शुरू हो रहीं बोर्ड परीक्षाएं 

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की जल्दबाजी में कई बार छात्र-छात्राएं देर से पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विभाग ने यह 'परीक्षा सहायक पुस्तिका' तैयार की है। आगामी 26 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं।
 

15 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल 

राज्यभर से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 20 जोन तैयार करते हुए उसके अंतर्गत 138 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में एक लाख 932 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं।
ALSO READ: अहमदाबाद की सड़कों पर अब 'साइबर कवच' के साथ दौड़ेंगी 28 नई हाईटेक ई-बसें

बनाए 70 परीक्षा केंद्र 

इसके लिए दोनों ही जगहों पर कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर जिला शिक्षा अधिकारी आरएम चौधरी और ग्रामीण डीईओ डॉ. बीएन प्रजापति ने बोर्ड परीक्षा का शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र का एक्शन प्लान घोषित किया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम: 20 जिलों में बारिश-ओले, 5 बड़े शहरों में कैसा है मौसम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels