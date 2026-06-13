अहमदाबाद में ट्रैफिक समस्या से मुक्ति की नई योजना, 2027 तक 2200 करोड़ की लागत से तैयार होगा आउटर रिंग रोड

Ahmedabad Outer Ring Road: अहमदाबाद शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा एक नए भव्य आउटर रिंग रोड के निर्माण का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। औसतन 2200 करोड़ रुए की भारी लागत से बनने वाले इस आधुनिक रिंग रोड का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए रोड के कारण अहमदाबाद के आसपास के धाणज, सनावड, चांगोदर, नांदेज, सरगासन, गोधवी, मोरैया, शेरथा और कासिन्द्रा समेत कई ग्रामीण इलाके सीधे कनेक्ट होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर आवागमन काफी आसान हो जाएगा।

औडा (AUDA) का 10 साल का विकास प्लान और 300 फुट का रोड अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (AUDA) द्वारा इस 300 फीट चौड़े आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट को अपनी नई 10 साल की विकास योजना (DP) के तहत आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। वर्तमान में औडा के दायरे में आने वाले गांवों के क्षेत्र को ही मुख्य आधार मानकर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है। यह नया रिंग रोड कुल 9 गांवों से गुजरने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर या एक निश्चित दूरी से गुजरेगा, जो भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।

बिना भूमि अधिग्रहण के TP स्कीम के जरिए जमीन मिलने का आयोजन इस बड़े प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण के लिए प्रशासन को कोई बड़ा भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) का खर्च नहीं करना पड़ेगा। नए आउटर रिंग रोड का फाइनल प्लान तैयार होने के बाद संबंधित इलाकों में नई टाउन प्लानिंग (TP) स्कीम लागू की जाएगी। इस टीपी स्कीम के कटौती के नियमों के मुताबिक औडा को सभी जगहों से 40 प्रतिशत जमीन अपने आप मिल जाएगी। नतीजतन, जमीन खरीदने के पीछे होने वाले अरबों रुपये के सरकारी खर्च की बड़ी बचत होगी।

लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रांसपोर्ट जोन को मिलेगी नई रफ्तार दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है, ऐसे में यह नया रिंग रोड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए वरदान साबित होगा। गोधवी गांव के पास से सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात की ओर जाने वाली रेल या रोड लाइन अलग होती है। हाल ही में गोधवी और निधराड जैसे आसपास के इलाकों में बड़े लॉजिस्टिक्स जोन तय किए गए हैं। आने वाले समय में इन इलाकों में आवाजाही बढ़ने से बड़े पैमाने पर आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होने की पूरी संभावना है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल प्लाजा का आयोजन तीसरे और आखिरी चरण के इस प्रोजेक्ट में रोजाना 1 लाख से अधिक वाहनों के गुजरने के लिए खास आयोजन किया गया है। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 3 और 4 लेन के विकल्पों के साथ सर्विस रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा रोड के बाहरी हिस्से में अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर, बारिश के पानी के निकास की लाइन, फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पूरे रोड पर कुल 7 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, जहां औडा खुद ही टैक्स वसूलेगा और उस कमाई से कॉन्ट्रैक्ट वाली एजेंसियों को तय करार के मुताबिक भुगतान किया जाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala