सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बाद गांधीनगर को नई सौगात: बनेगा अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (16:04 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (16:12 IST)
Gujarat News in Hindi : गुजरात की राजधानी गांधीनगर अब केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि खेल और शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की घोषणा के बाद, अब गांधीनगर नगर निगम ने शहर में एक नया विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना तैयार की है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का प्रभाव

अहमदाबाद को वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान के रूप में चुने जाने के बाद, इसके आसपास के शहरों में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत किया जा रहा है। गांधीनगर में मेट्रो कनेक्टिविटी आने के बाद अब यह नया स्टेडियम खेल के क्षेत्र में शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं

नगर निगम के अनुसार, इस स्टेडियम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहां खिलाड़ियों, कोच और मीडिया कर्मियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। दोनों टीमों के लिए अलग मीडिया रूम, मॉडर्न ड्रेसिंग रूम और आरामदायक बैठने की व्यवस्था होगी, जो डे-नाइट मैचों के लिए भी अनुकूल रहेगी।

अत्याधुनिक पिच और लाइटिंग

क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टेडियम में उच्च गुणवत्ता वाली बरमूडा घास के साथ 22-गज की मुख्य पिच तैयार की जाएगी। रात के मैचों के लिए स्टेडियम में चार हाई-मास्ट टावरों पर 52 शक्तिशाली फ्लडलाइट्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा, दर्शकों को मैच के रिप्ले और स्कोर दिखाने के लिए मैदान पर एक विशाल मेगा LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी।

सुरक्षा और भविष्य का विजन

स्टेडियम में सुरक्षा के लिए व्यापक CCTV सर्विलांस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। गुजरात में पहले से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है, ऐसे में गांधीनगर का यह नया स्टेडियम राजकोट और वडोदरा के मैदानों की कतार में स्थान प्राप्त करेगा। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और राजधानी में स्पोर्ट्स टूरिज्म का विकास होगा।

