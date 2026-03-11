Hanuman Chalisa

गुजरात के किसानों के लिए खुशखबरी: अब एक ही शिफ्ट में मिलेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री की घोषणा

Government Plans Single Shift Power Supply for Agriculture
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (08:34 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (08:39 IST)
गुजरात के लाखों किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की गई है। विधानसभा में ऊर्जा विभाग के प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि सरकार किसानों को वर्तमान में दी जा रही दो शिफ्ट की बिजली व्यवस्था को बदलकर अब एक ही शिफ्ट में निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है।
 
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राज्य में किसानों को खेती के लिए दो अलग-अलग शिफ्ट में बिजली प्रदान की जाती है, जिसके कारण किसानों को रात में या अनियमित समय पर खेत में जाना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में, यदि एक ही शिफ्ट में बिजली दी जाती है, तो किसानों को सिंचाई के काम में बहुत आसानी होगी और वे अपने कृषि कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकेंगे।
 
ऊर्जा मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा वर्तमान में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों के समय और मेहनत की बचत करना है, ताकि कृषि कार्य अधिक कुशल बन सके और किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
 
सरकार के इस संभावित निर्णय से राज्य के लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ होगा। वर्तमान में ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस पहल को किसानों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है और जल्द ही इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा विस्तृत घोषणा की जा सकती है।
