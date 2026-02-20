rashifal-2026

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 59 TDO के सामूहिक तबादले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गांधीनगर , शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (08:46 IST)
Gujarat News in Hindi : गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पंचायत, ग्राम आवास और ग्राम विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न तालुकों में कार्यरत 59 तालुका विकास अधिकारियों (TDO) के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं।

तबादले के मुख्य कारण

- जनहित और प्रशासनिक सुगमता: प्रशासनिक कार्यों को अधिक गति और पारदर्शिता देने के उद्देश्य से।
- स्व-अनुरोध (Self-Request): कुछ अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से तबादले की मांग की थी।
- चुनाव की तैयारी: आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
 
निर्देश: इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए निर्धारित तालुका या जिले में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।
