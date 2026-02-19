गुजरात में CCE भर्ती में 1180 पदों की वृद्धि, अब कुल 6550 पदों पर होगी भर्ती

गांधीनगर , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (20:32 IST)

CCE Recruitment in Gujarat: गुजरात राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आई है। गुजरात गौण सेवा चयन मंडल (GSSSB) द्वारा वर्ष CCE (Combined Competitive Exam) 2026 की भर्ती में पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

भर्ती में हुआ मुख्य बदलाव हाल ही में जारी आधिकारिक सुधार के अनुसार, CCE की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 1180 नए पद जोड़े गए हैं। इस वृद्धि के साथ अब कुल भर्ती का आंकड़ा बढ़कर 6550 हो गया है। पिछली संख्या की तुलना में यह एक बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है, जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

मुख्य बातें: कुल वृद्धि : 1180 नए पद

1180 नए पद नई कुल संख्या : अब 6550 पदों पर भर्ती की जाएगी

अब 6550 पदों पर भर्ती की जाएगी पारदर्शिता : मंडल द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अतिरिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी।

मंडल द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अतिरिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। लाभ : इस निर्णय से हजारों अतिरिक्त उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। विशेष सूचना : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि भर्ती से संबंधित अधिक विवरण और आधिकारिक सूचनाओं के लिए गुजरात गौण सेवा चयन मंडल (GSSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जाते रहें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala