Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नारी सशक्तिकरण को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम, गांधीनगर में बालिका पंचायत ट्रेनिंग का हुआ आयोजन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Bhupendra Patel

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गांधीनगर (गुजरात) , शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (12:17 IST)
Gandhinagar Gujarat News : मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में गुजरात सरकार बालिकाओं के समग्र विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 55 बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, पोषण, नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई। गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सकारात्मक पहल के तहत ये आयोजन शुरू हुआ है।

खबरों के अनुसार, मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में गुजरात सरकार बालिकाओं के समग्र विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 55 बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, पोषण, नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई।
ALSO READ: गुजरात के स्कूलों, अस्पतालों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचेगा सैटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक और गुजरात सरकार के बीच करार
गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सकारात्मक पहल के तहत ये आयोजन शुरू हुआ है।मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाकर उन्हें अपने गांव और समाज में सकारात्मक बदलाव का लीडर बनाना है।
ALSO READ: गुजरात में रिलायंस का निवेश अगले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए होगा : मुकेश अंबानी
इसके अलावा, कार्यक्रम में पोषण, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है, जिससे बालिकाएं अपने अधिकारियों और अवसरों के प्रति जागरुकता बन सके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अहम कदम साबित हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान, एक्सपर्ट्स ने मॉड्यूल बेस्ड विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अजित पवार की मौत पर फिर उठे सवाल, अब ऐसे गहराया सस्पेंस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels