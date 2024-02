वेट लॉस के लिए वरदान है ये ग्रीन जूस, हेअर और स्किन के लिए भी है फायदेमंद

: आजकल के समय में मोटापा एक आम समस्या बन चुका है। खराब जीवनशैली और गलत खानपान कई आदतों के कारण आजकल कई लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। बढ़ते वजन को कम करने के लिए लोग कई उपाय आजमाते हैं जिसमें डाइटिंग से लेकर जिम में वर्कआउट शामिल है। वजन कम करने के लिए कुछ नैचुरल उपायों को भी आजमाया जा सकता है।





इन्हीं में एलोवेरा भी शामिल है। एलोवेरा से न सिर्फ त्वचा और बालों को, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नियमित रूप से एलोवेरा जूस का सेवन करने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है।आज इस लेह में हम आपको बता रहे हैं कि वजन घटाने में एलोवेरा जूस किस तरह फायदेमंद है और इसका उपयोग कैसे करें-





वेट लॉस में कैसे काम करता है एलोवेरा जूस - Aloe Vera Benefits For Weight Loss In Hindi

शरीर के बढ़ते वजन को कम करने में एलोवेरा एक रामबाण इलाज है। एलोवेरा में एंटी-ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी पिघलाने में मदद मिलती है। यह बैली फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। इसके अलावा, एलोवेरा में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एलोवेरा जूस से बॉडी डिटॉक्स भी होती है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है। वजन घटाने के लिए आप एलोवेरा जूस का सेवन (How to use aloe vera juice for weight loss In Hindi) कई तरीकों से कर सकते हैं। कुछ चीजों को एलोवेरा जूस में मिलाकर पीने से फैट तेजी से बर्न हो सकता है। आइए, जानते हैं वजन घटाने के लिए एलोवेरा जूस का सेवन किस प्रकार किया जाना चाहिए।





एलोवेरा जूस और आंवला जूस

वजन घटाने के लिए एलोवेरा जूस को आंवला जूस के साथ मिक्स करके पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और फैट बर्न करने में मदद मिलती है। इसके लिए एक गिलास पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस और 2 चम्मच आंवला जूस मिलाकर पीने से भी बहुत लाभ होता है। इसका सेवन रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए।





एलोवेरा जूस और नींबू का रस

वजन कम करने के लिए एलोवेरा जूस में नींबू का रस मिलाकर भी लेने से बहुत फ़ायदा होता है। नींबू के रस में विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन-सी बॉडी को डिटॉक्स करने और वजन घटाने में मदद कर सकता है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस और एक चम्मच नींबू का रस लेकर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका सेवन करें। चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला लें। नियमित रूप से इस ड्रिंक का सेवन करने से कुछ दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा।





एलोवेरा जूस और चिया सीड्स

चिया सीड्स भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिल सकती है। एलोवेरा जूस में चिया सीड्स मिलाकर पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। इससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट धीरे-धीरे पिघलने लगेगा। एक गिलास एलोवेरा जूस में चिया सीड्स को 1-2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। उसके बाद सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके नियमित सेवन से आपको काफी लाभ मिलेगा।





अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।