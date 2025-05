सिर्फ एक सिप भी बढ़ा सकता है अल्जाइमर का खतरा, जानिए ये 3 ड्रिंक्स कैसे बनते हैं ब्रेन के लिए स्लो पॉइजन

drinks that increase the risk of Alzheimer: आज की तेज रफ्तार और टेस्ट-ओरिएंटेड लाइफस्टाइल में हम जो खाते-पीते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, ये बात अब सब मानने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चहेती ड्रिंक्स, जो आपको फ्रेशनेस, एनर्जी या रिलैक्सेशन का अहसास देती हैं, धीरे-धीरे आपके दिमाग के लिए जहर बन सकती हैं? जी हां, रिसर्च और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज अब ये साबित कर चुकी हैं कि कुछ ड्रिंक्स जिनका हम अक्सर सेवन करते हैं, हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं कि अल्जाइमर जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।