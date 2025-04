लिवर में चर्बी जमा सकते हैं ये 10 फूड्स, क्या आप भी कर रहे हैं इनका सेवन?

What not to eat in Fatty Liver: आजकल फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गलत खान-पान, अनियमित जीवनशैली और कम शारीरिक एक्टिविटी के कारण लिवर में चर्बी जमने लगती है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो फैटी लिवर लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर और अन्य जटिल समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में, यह जानना जरूरी है कि लिवर में फैट बढ़ने से क्या होता है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस लेख में हम आपको उन 10 फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकते हैं।