पीरियड्स पैंटी का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा इंफेक्शन

Things to know if you are using period panties: पीरियड्स में ज्यादातर महिलाएं अब तक सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मैंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन आज के समय में में पीरियड्स के ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए पीरियड पैंटी (Periods Panty) बिल्कुल नया और आरामदायक विकल्प बनकर उभरी है।





पीरियड पैंटीज़ एक विशेष प्रकार की अंडरवियर होती हैं, जिनमें एक अतिरिक्त परत होती है जो मासिक धर्म के दौरान रक्त को सोख लेती है। ये पैंटीज़ पारंपरिक सैनिटरी पैड्स के विकल्प के रूप में उपयोग की जाती हैं और ये लीकेज से बचाने में मदद करती हैं। हालांकि, पीरियड्स पैंटी का सही इस्तेमाल न करने पर यह संक्रमण (इंफेक्शन) और अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए पीरियड पैंटी का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है।





कैसे करें पीरियड पैंटी का इस्तेमाल?

• सही साइज़ चुनें: अपनी पैंटी का साइज़ सही से चुनें। बहुत टाइट या ढीली पैंटी पहनने से असुविधा हो सकती है।

• नियमित रूप से बदलें: अपनी पैंटी को नियमित रूप से बदलें, खासकर अगर आपका ब्लीडिंग ज्यादा हो।

• रात को बदलें: रात में सोने से पहले पैंटी जरूर बदलें।

• ध्यान से धोएं: पैंटी को ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट से धोएं।

• धूप में सुखाएं: धूप में सुखाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं।

• पहली बार इस्तेमाल से पहले धोएं: नई पैंटी को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले धो लें।





पीरियड पैंटी के फायदे

• आरामदायक: ये बहुत ही आरामदायक होती हैं और आपको दिन भर आरामदायक महसूस कराती हैं।

• लीकेज से सुरक्षा: ये लीकेज से बचाने में बहुत प्रभावी होती हैं।

• पर्यावरण के लिए अच्छा: ये पारंपरिक सैनिटरी पैड्स के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं।

• आत्मविश्वास बढ़ाती हैं: ये आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराती हैं।

पीरियड पैंटीज़ एक बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो ये आपको कई फायदे पहुंचा सकती हैं।





