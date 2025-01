Winter Health : सर्दियों में सुबह सुबह अचानक जी घबराने लगजए तो ये करें

Major causes and remedies of morning sickness : सर्दियों के मौसम में सुबह उठना कई लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ठंडी हवाएं, कम धूप और कभी-कभी शरीर में रक्त संचार की धीमी गति हमें सुस्ती और बेचैनी का एहसास करा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह-सुबह अचानक जी घबराने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और मन अस्थिर हो जाता है। ये स्थिति असहज तो होती ही है, साथ ही दिनभर की ऊर्जा और उत्साह पर भी असर डालती है। अगर आप भी सर्दियों में सुबह के समय इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ आसान और प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो इस समस्या से राहत दिला सकते हैं।