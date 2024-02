प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है या नहीं है?

How much protein should one take: वर्कआउट के बाद शरीर की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम जाने वालों को उनके ट्रेनर प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं। इसी के साथ तमाम तरह के फूड सप्लीमेंट को भी सजेस्ट करते हैं। परंतु क्या अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। लेना चाहिए तो कितना है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी?