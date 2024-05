स्वस्थ रहने के लिए डाइट में जरूर शामिल करें ये 10 बीज, रहेंगे सेहतमंद

seeds benefits for health

सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी फूड खाना बेहद जरूरी है। खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो। इन हेल्दी चीजों में सीड्स भी शामिल है, जो एक सुपरफूड्स की तरह काम करते हैं। सीड्स में कई तरह के पोषक तत्व होते (What Seeds Are Best For Health) हैं, जो आपके हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बीजों के बारे में बता रहे हैं, जो खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।



- सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी फूड खाना बेहद जरूरी है। खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो। इन हेल्दी चीजों में सीड्स भी शामिल है, जो एक सुपरफूड्स की तरह काम करते हैं। सीड्स में कई तरह के पोषक तत्व होते (What Seeds Are Best For Health) हैं, जो आपके हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बीजों के बारे में बता रहे हैं, जो खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

कौन से बीज हैं आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे? - What is The Healthiest Seed You Can Eat in Hindi?



1. सौंफ के बीज मल को बढ़ाने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। आप खाना खाने के बाद रोजाना सौंफ की चाय पी सकते हैं।

2. कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। आप एक बाउल फलों में 1 चम्मच कद्दू के बीज मिलाकर खा सकते हैं।

3. सूरजमुखी के बीजों में सेलेनियम होता है, जो चयापचय को बढ़ाता है, इसका सेवन आप स्मूदी में मिलाकर कर सकते हैं।

4. तिल के बीजों में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तिल के बीजों को आप रोटी या सब्जियों में मिलाकर खा सकते हैं।

5. एलिव बीजों में आयरन होता है, जो बालों का झड़ना कम करता है। नारियल के पानी में 1/4 चम्मच एलिव बीज मिलाएँ

6. चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सुबह 11 बजे के आसपास मिड डे मील में आप चिया सीड्स का पानी पी सकते हैं।

7. अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अलसी के बीजों को पीसकर रोटी या चीला में मिलाकर बना सकते हैं।

8. धनिया के बीज थायराइड फ़ंक्शन को बेहतर रखने में मदद करते हैं और वॉटर रिटेंशन को कम करते हैं। आप सुबह खाली पेट धनिया के बीजों की चाय पी सकते हैं।

9. तुलसी के बीजों में फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तुलसी के बीजों और गौंद कतीरा का डिटॉक्स पानी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

10. अजवाइन में थाइमोल होता है, जो अपच और सूजन की समस्या को कम करने में फायदेमंद होता है। अजवाइन को आप परांठों और दाल में मिलाकर खा सकते हैं।





