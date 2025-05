1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलने के हैरान कर देने वाले फायदे, जानिए हर मिनट के साथ आपके शरीर में क्या बदलता है?

how many minutes to walk: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब अपनी सेहत के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम जाने या भारी-भरकम एक्सरसाइज करने का समय हर किसी के पास नहीं होता। ऐसे में एक आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका है, चलना। जी हां, वॉकिंग यानी चलना न सिर्फ सबसे आसान एक्सरसाइज है, बल्कि इससे शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप सिर्फ 1 मिनट चलते हैं, तब भी शरीर में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और अगर आप इसे रोज़ाना बढ़ाते-बढ़ाते 60 मिनट तक ले जाते हैं, तो इसका असर चमत्कारी हो सकता है।