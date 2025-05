वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाएं? जानिए परफेक्ट डाइट प्लान

what to eat before and after workout hindi: आज के दौर में फिटनेस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चाहे आप जिम में पसीना बहा रहे हों, योगा कर रहे हों या रनिंग के लिए पार्क में जा रहे हों, हर कोई चाहता है हेल्दी बॉडी, टोंड मसल्स और दमदार एनर्जी। लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं: वो वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद में खाने को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। असल में, एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उसे सपोर्ट करने वाली न्यूट्रिशन। बिना सही फ्यूल के आप ना तो वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, और ना ही रिकवरी सही हो पाएगी। सोचिए, बिना पेट्रोल के कार चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कुछ मिनट में ही बंद। ठीक वैसे ही, शरीर को सही वक्त पर सही न्यूट्रिशन देना आपकी एनर्जी, मसल्स बिल्डिंग और फैट बर्निंग को ट्रिपल स्पीड से बढ़ाता है। तो आइए, इस आर्टिकल में डिटेल में जानते हैं कि वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए ताकि आपका फिटनेस गेम हर दिन स्ट्रॉन्ग बने।