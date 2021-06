World Food Safety Day 2021: 7 जून को क्यों मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 2021 की थीम क्या है?

फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020

FSSAI (The Food Safety and Standard Authority of India) द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था। जिसमें गुजरात ने बड़े राज्यों में बाजी मारी थी। वही केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने टॉप किया था और सबसे छोटे राज्यों में गोवा ने बाजी जीती थी।