Health Alert : फ्रिज के आटे की रोटी आपकी सेहत के लिए सही या नहीं? जानिए यहां

Is it healthy to store flour in the refrigerator : आधुनिक जीवनशैली में समय की कमी के कारण लोग खाना बनाने के लिए कई बार आटा पहले से गूंधकर फ्रिज में रख लेते हैं। ऐसा करना सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज के आटे की रोटी का आपकी सेहत पर क्या असर हो सकता है? यह एक सामान्य प्रैक्टिस बन चुकी है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना जरूरी है।