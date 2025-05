ग्रीन टी में चीनी डालना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है सुझाव

Is it OK to put sugar in green tea: आजकल जब हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लोग अपनी डाइट में हेल्दी ऑप्शन शामिल करने लगे हैं। इसी सेहतमंद आदत में सबसे लोकप्रिय पेय बन चुका है, ग्रीन टी (Green Tea)। वजन घटाने से लेकर डिटॉक्सिफिकेशन तक, ग्रीन टी को एक सुपर ड्रिंक माना जाता है। लेकिन जब बात आती है इसके स्वाद की, तो कई लोग इसे फीका कहकर इसमें चीनी (Sugar) मिलाना पसंद करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है – क्या ग्रीन टी में चीनी डालना सही है? इसका स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? आइए इस लेख में जानते हैं विस्तार से, ताकि अगली बार ग्रीन टी बनाते वक्त आप सही निर्णय ले सकें।