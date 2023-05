National Shrimp Day क्यों मनाया जाता है? Seafood क्या है, जानिए 5 फायदे

सीफूड क्या होता है | What is seafood ?



सीफ़ूड समुद्र में पाए जाने वाले जीव को कहा जाता है जिसमें मछलियां, श्रिम्प और अन्य प्रकार के समुद्री जीव शामिल होते हैं।

सीफ़ूड में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं।

सीफूड में अधिक मात्रा में ओमेगा-3, फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो आपको कई गंभीर बिमारियों से बचाते हैं।

क्या है सीफूड खाने के फायदे | What are the benefits of eating seafood?