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हिन्दी निबंध: अक्षय तृतीया, अटूट श्रद्धा और अनंत समृद्धि का पर्व Akshaya Tritiya Essay

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अक्षय तृतीया पर बेहतरीन हिन्दी निबंध
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (15:57 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (17:15 IST)
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Akshaya Tritiya Festival Par Nibandh: अक्षय तृतीया हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ दिन है, जिसे हिंदू पंचांग में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे अक्षय, यानी कभी न कम होने वाली संपत्ति, सफलता और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। यह दिन वसंत ऋतु में वैशाख माह की तृतीया तिथि को पड़ता है। और इसे खरीदारी, विवाह, गृह प्रवेश, धन निवेश और नए कार्य की शुरुआत के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है।
 
  • निबंध के मुख्य बिंदु:
  • तिथि: वैशाख शुक्ल तृतीया।
  • प्रमुख नाम: आखा तीज, वर्षीतप पारणा।
  • विशेष कार्य: दान, स्वर्ण क्रय, नए व्यापार की शुरुआत।
  • शिक्षा: शुभ कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता।
 
प्रस्तावना: भारतीय संस्कृति उत्सवों और पर्वों की एक ऐसी माला है, जिसका हर मोती किसी न किसी विशेष अर्थ और महत्ता से जुड़ा है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी पर्व है— 'अक्षय तृतीया'। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी विशेष स्थान रखता है। 'अक्षय' शब्द का अर्थ है— जिसका कभी क्षय (नाश) न हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अनंत काल तक मिलता है।
 

पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व

अक्षय तृतीया को 'स्वयंसिद्ध मुहूर्त' माना जाता है। पुराणों के अनुसार, इसी दिन युगों का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे 'युगादि तिथि' भी कहते हैं। इस दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग हमारे ग्रंथों में मिलते हैं:
 
सृष्टि का आरंभ: इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था।
 
भगवान परशुराम का जन्म: भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण इसी दिन हुआ था।
 
अक्षय पात्र की प्राप्ति: वनवास के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को 'अक्षय पात्र' दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता था।
 
सुदामा-कृष्ण मिलन: दरिद्र सुदामा जब कृष्ण से मिलने पहुंचे थे, तब इसी दिन भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर कर उन्हें अक्षय धन प्रदान किया था।
 

जैन परंपरा में महत्व

जैन धर्म में इस दिन को 'वर्षीतप पारणा' के रूप में मनाया जाता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने एक वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसी दिन राजा श्रेयांस के हाथों गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ा था। यह दिन 'दान' की महिमा को रेखांकित करता है।
 

पर्व मनाने की विधि और परंपराएं

अक्षय तृतीया के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन सोने-चांदी के आभूषण खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसान इस दिन को 'आखा तीज' के रूप में मनाते हैं और आने वाली फसल के लिए भूमि पूजन कर नए कृषि कार्य की शुरुआत करते हैं। 
 
इस पर्व पर 'दान' का विशेष महत्व है। चूंकि यह गर्मी का समय होता है, इसलिए जल से भरे घड़े, सत्तू, पंखे, छाता और रसीले फलों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।
 

आधुनिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक संदेश

आज के दौर में अक्षय तृतीया केवल खरीदारी तक सीमित हो गई है, लेकिन इसका असली संदेश 'अक्षय पुण्य' कमाना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम अपने धन, समय और ऊर्जा का कुछ हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में लगाएं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और व्यापार का शुभारंभ बिना किसी मुहूर्त विचार के किया जा सकता है, जो इसकी व्यापक शुभता को दर्शाता है। आज के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल निवेश के लिए इस दिन को बढ़ावा देते हैं।
 

उपसंहार

अक्षय तृतीया सकारात्मकता, नई शुरुआत और दानशीलता का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि संसार में भौतिक वस्तुएं भले ही नष्ट हो जाएं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और संस्कार 'अक्षय' रहते हैं। यदि हम इस दिन किसी की सहायता करने या प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें, तो सही मायने में हमारा यह पर्व सफल होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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