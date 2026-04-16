हिन्दी निबंध: अक्षय तृतीया, अटूट श्रद्धा और अनंत समृद्धि का पर्व Akshaya Tritiya Essay

प्रस्तावना: भारतीय संस्कृति उत्सवों और पर्वों की एक ऐसी माला है, जिसका हर मोती किसी न किसी विशेष अर्थ और महत्ता से जुड़ा है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी पर्व है— 'अक्षय तृतीया'। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी विशेष स्थान रखता है। 'अक्षय' शब्द का अर्थ है— जिसका कभी क्षय (नाश) न हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अनंत काल तक मिलता है।