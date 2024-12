New Year 2025 Essay : न्यू ईयर 2025 पर हिन्दी में रोचक निबंध

Essay on New Year 2025 in Hindi: प्रस्तावना : हर साल एक दिन ऐसा आता है, जब पूरी दुनिया नया वर्ष मनाती है और इस साल 2025 का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि दुनियाभर में 01 जनवरी/ 1st January से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर को चल रहे पुराने साल का अंत हो जाता है तथा इसके पश्चात एक जनवरी से नए अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दिन को पूरे विश्व में न्यू ईयर मनाया जाता है।