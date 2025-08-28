क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्

यानी जो भी गलती हुई,

पर अर्थ महासागर जितना गहरा

प्रकृति भी यही कहती है

मन का बोझ उतर जाए।

क्षमा की शीतल हवा में

और बारिश क्षमा करती है सूखे को।

सूरज क्षमा करता है अंधकार को,

पेड़ क्षमा करते हैं पतझड़ को,

केवल व्रत और अनुशासन नहीं,

तो फिर मनुष्य क्यों न करे?

जहाँ हमें अहसास होता है

बल्कि भीतर झांकने का अवसर है

उस हर व्यक्ति के लिए

बल्कि आत्मा का प्रणाम है

तो यह केवल वाणी का

क्षमा ही धर्म का हृदय है,

क्षमा ही संबंधों की डोर है,

फिर से हरियाली उगा दें।

रिश्तों की रूखी शाखाओं पर

जहां करुणा है, वहीं सच्चा धर्म है,

जहां क्षमा है, वहीं करुणा है,

वहीं जीवन की मुक्ति का मार्ग है।



