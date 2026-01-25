देशप्रेम का बीज

कल (26 जनवरी) का क्या प्रोग्राम है? गणतंत्र दिवस है, क्यों न सपरिवार कहीं घूम आएं? सौरभ ने मित्रों के बीच अपनी बात रखी। सब हामी भर ही रहे थे कि पुष्पेंद्र ने इंकार कर दिया। शांत स्वर में वह बोला, भाइयों, गणतंत्र दिवस केवल छुट्टी या सैर का दिन नहीं है। यह आज़ादी के वीर सपूतों और सीमाओं पर तैनात सैनिकों को नमन करने का पर्व है। अपने अधिकारों को याद करने के साथ-साथ कर्तव्यों को निभाने और नए संकल्प लेने का दिन है।



