महाकाल लोक उज्जैन : कितनी लागत में बना? मूर्तियों का मटैरियल क्या था? अब कैसे होगा रखरखाव?

कितनी लागत में बना महाकाल लोक | At what cost was Mahakal Lok made?

कहा जा रहा है कि कुल 856 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में ‘श्री महाकाल लोक’ को 351 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है। यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।