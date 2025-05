सिंदूर किस चीज से बनता है? जानिए सिंदूर के पेड़ के बारे में सब कुछ

sindoor is made from which plant: भारतीय संस्कृति में 'सिंदूर' केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सुहाग, समर्पण, बलिदान और शक्ति का प्रतीक है। यह वो पावन लाल रंग है जो शादीशुदा स्त्रियों के मांग में शोभा बढ़ाता है, तो वहीं किसी वीरता भरे मिशन को जब 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया जाता है, तब वह दुश्मनों को चेतावनी बन जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जिस सैन्य कार्रवाई को "ऑपरेशन सिंदूर" नाम दिया गया, उसने इस शब्द को एक बार फिर राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ दिया। इसी बीच सिंदूर की चर्चा हर तरफ चल रही है। यहां तक कि एंट्रेंस परीक्षा में भी सिंदूर की पैदावार से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। सिंदूर, जो एक महिला के प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है, अब देश की सैन्य चेतना में भी वही भावना भर रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह गाढ़ा लाल रंग प्राकृतिक रूप से किस फल से प्राप्त होता है? किस पौधे के बीजों से यह पवित्र सिंदूर बनता है? आइए जानें-