Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)
Nobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

भले ही ट्रंप यह पुरस्कार नहीं जीत पाए, लेकिन अमेरिकी इतिहास में ऐसे चार राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। ये हैं: थियोडोर रूज़वेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, और बराक ओबामा। आइए जानते हैं कि इन महान नेताओं को नोबेल शांति पुरस्कार कब और क्यों मिला।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सूची
1. थियोडोर रूज़वेल्ट (पुरस्कार वर्ष: 1906): थियोडोर रूज़वेल्ट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्हें यह सम्मान 1904-1905 के दौरान रूस और जापान के बीच हुए युद्ध को समाप्त कराने में उनकी सफल मध्यस्थता के लिए दिया गया था। रूज़वेल्ट ने दोनों देशों को 'पोर्ट्समाउथ की संधि' पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने पूर्वी एशिया में शांति बहाल की।

2. वुडरो विल्सन (पुरस्कार वर्ष: 1919): प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद शांति स्थापित करने के लिए वुडरो विल्सन को यह पुरस्कार मिला। उन्हें विशेष रूप से 'लीग ऑफ नेशंस'  की स्थापना के पीछे की प्रेरणाशक्ति और उसके प्रमुख प्रस्तावक के रूप में याद किया जाता है। विल्सन ने युद्ध के बाद एक न्यायसंगत और स्थायी विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध 'चौदह सूत्री सिद्धांत' पेश किए थे।

3. जिमी कार्टर (पुरस्कार वर्ष: 2002): राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी कई दशकों तक अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जिमी कार्टर को यह पुरस्कार दिया गया। उनके प्रयासों में विशेष रूप से 1978 में मिस्र और इज़राइल के बीच 'कैंप डेविड समझौते' की मध्यस्थता और उनके 'कार्टर सेंटर' द्वारा दुनिया भर में संघर्ष समाधान, लोकतंत्र को बढ़ावा देने और बीमारियों को खत्म करने के लिए किए गए मानवीय कार्य शामिल हैं।

4. बराक ओबामा (पुरस्कार वर्ष: 2009) :बराक ओबामा को राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद यह पुरस्कार मिला। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने और लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। हालांकि, बराक ओबामा को शांति पुरस्कार मिलने पर विवाद भी हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बने हुए मात्र नौ महीने हुए थे। उन्हें पुरस्कार मिलने पर विरोध करने वालों का दावा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए शांति का पुरस्कार मिले। हालांकि नोबेल समिति का तर्क था कि ओबामा ने एक तरह की उम्मीद जगाई है, इसके बावजूद आलोचना रुकी नहीं और लोगों ने नोबेल को प्रीमैच्योर प्राइज कहा। हालांकि नोबेल समिति ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए उनके दृष्टिकोण और विशेष रूप से मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की थी।
