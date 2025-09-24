Hanuman statue in america: अमेरिका में हनुमान जी की प्रतिमा को 'डेमन गॉड' कहकर क्यों हो रहा विवाद, जानिए पूरा मामला

रिपब्लिकन नेता ने हनुमान जी को बताया 'डेमन गॉड’

इस विवाद की शुरुआत रिपब्लिकन नेता के बयान से हुई, जिन्होंने इस प्रतिमा को 'डेमन गॉड' (राक्षस देवता) कहकर इसकी निंदा की। रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई और उन्हें 'डेमन गॉड’ कह डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और यहां इस तरह के 'झूठे हिंदू भगवान' की मूर्ति नहीं बननी चाहिए। डंकन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "हम यहां टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति को बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं।" उनके इस बयान ने अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थकों को नाराज कर दिया है।



