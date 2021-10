नो टाइम टू डाय : कुछ किरदार कभी मरते नहीं, जेम्स बांड तो हरगिज नहीं

लार्जर देन लाइफ, सुपरस्पाई और दुनिया को बचाने वाले एमआई 6 के दमदार ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट के कारनामों से सजी 'नो टाइम टू डाय' (No Time to Die) में हसीनाओं से इश्क लड़ाने वाले प्लेबॉय के बजाए इस फिल्म में हमें अलग ही जेम्स बांड मिलता है। फिल्म में ओल्ड एक्शन, थ्रिल, रोमांस, सस्पेंस से लेकर जेम्स बांड फ्रैंचाइजी का रोमांच अपने चरम पर दिखाई देता है। दो घंटे 43 मिनट लंबी फिल्म में दर्शक कुर्सी से बंध जाते है।

इस फिल्‍म फ्रेंचाइजी में आगे क्‍या हो सकता है इसका इंतजार बेसब्री से रहेगा। बहरहाल, बांड सीरिज के सभी फैंस की तरफ से डेनियल क्रेग को इस शानदार सफर के अंत पर BEST Luck और THANK You...