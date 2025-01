क्रिस मार्टिन के तेलंगाना से होने वाले कमेंट पर Vijay Deverakonda का रिएक्शन हुआ वायरल

Coldplay witnessed their biggest concert ever with 1.34 lakh fans in Ahmedabad, India. pic.twitter.com/yd19Bn2Kf1

इसके बाद क्या था, उनका यह वीडियो हर जगह वायरल हुआ जिसके बाद Vijay Deverakonda ने क्रिस का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा " 'स्वागत है' क्रिस मार्टिनस्वागत है! किसी को पोदुस्थुन्ना पोद्दुमीडा एक्स कोल्डप्ले मैशअप बनाने की ज़रूरत है।" (“ Welcome, Chris Martin welcome! someone needs to make a Podusthunna poddumeeda X Coldplay mashup.")